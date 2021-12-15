اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:22 م
أكرم القصاص
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وزارة الرى تبدأ فى مشروع تطهير الحشائش بمنطقة بحر الغزال بجنوب السودان

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:42 م
وزارة الرى تبدأ فى مشروع تطهير الحشائش بمنطقة بحر الغزال بجنوب السودان وزير الرى

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بدأت وزارة الرى المصرية وبمشاركة من بعض الشركات المصرية فى مشروع تطهير الحشائش بمنطقة بحر الغزال بجنوب السودان.
 
وتنفذ الدولة المصرية مجموعة من المشروعات فى جنوب السودان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وسبق أن أكد مانوا بيتر، وزير الرى بدولة جنوب السودان، إن مصر وجنوب السودان يربطهما النيل، وهذا عامل مشترك يجمع البلدين، لافتاً إلى الاتفاق بين البلدين على مشروعات تطهير حوض بحر الغزال، بالإضافة إلى تقديم مشروعات استثمارية لحصاد المياه لأغراض متعددة، مؤكداً على أن العلاقات بين وزارة الرى فى مصر وجنوب السودان مستمرة ودائمة، وهى على أحسن ما يرام.

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