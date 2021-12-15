هولندا تمدد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا لمدة شهر

ا ش ا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتييه، الثلاثاء، تمديد الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا لمدة شهر أي حتى 14 يناير 2022، معرباً عن قلقه جراء الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس خاصة في ظل انتشار متغير أوميكرون في البلاد.

وقال روتييه - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة هيوجو دي يونج، ، أوردته صحيفة /الجارديان/ البريطانية - بأنه سيتم تطبيق تمديد القيود المفروضة مثل الالتزام بارتداء أقنعة الفم داخل الأماكن المغلقة، وتوسيع طلب فحص كورونا في المراكز الثقافية والرياضة والإغلاق المسائي من الساعة الـ17 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، حتى يوم الجمعة 14 يناير.

وأضاف أن "تمديد الإجراءات المتخذة ضروري لسببين، أولاً، الارتفاع في عدد الإصابات ومرضى فيروس كوفيد-19 في المستشفيات على الرغم من الانخفاض الضئيل إلا أن الأعداد مازالت تمثل ارتفاعا ملحوظا، وثانياً ظهور متغير أوميكرون لفيروس كورونا والذي لا نعرف الكثير عنه، ولكننا نعلم أنه ينتشر أسرع بكثير من متغير دلتا، وهذا يدعو للقلق والحذر الشديدين".

يذكر أن إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا بحسب المعهد الصحي الهولندي، بلغت مليونين و906 آلاف و969 حالة إصابة.