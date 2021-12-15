هندسة جامعة القناة تطلق مؤتمرها العلمى الأول لطلاب الدراسات العليا.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت كلية الهندسة بجامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس علي أهمية مثل هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات العلمية، والمعارف والبحوث الأكاديمية المتخصصة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للبحث العلمي، وربط مخرجات البحث العلمي بالمجتمع ومشكلاته وربطه كذلك بالصناعة.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود فؤاد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور وليد القماش، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور تامر نبيل، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية ومقرر المؤتمر.

وبدأ بالجلسة الافتتاحية، حيث أشارت الدكتورة ماجدة هجرس خلالها إلى توحيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصياته بالتعليم الجيد المعني بحل مشكلات المجتمع، والمصحوب بالإبداع والابتكار والقدرة على التفكير واتخاذ القرار، وتابعت هجرس إن ذلك هو ما تتوجه إليه جامعة قناة السويس إذ تضع خطتها البحثية والاستراتيجية بما يتفق مع خطة الدولة الشاملة للتنمية المستدامة 2030، وبذلك نقوم بربط البحث العلمي بالتنمية، فتقوم الجامعات من خلال طلاب الدراسات العليا بوضع الحلول لمشكلات المجتمع من خلال أبحاثهم ورسائلهم.



وأكدت "هجرس"، أن طلاب الدراسات العليا هم قاطرة التنمية.ة، وقدمت التهنئة لكلية الهندسة لفوز طلابها ومشروعاتهم البحثية بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة ريادة الأعمال بمؤتمر التايكو.



وأكد الدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، على دور الكلية واساتذتها في خدمة المجتمع، والمشاركة بالخبرات والاستشارات الهندسية في جميع اللجان داخل وخارج الجامعة، ودورها الرائد في إقليم القناة الواعد وتغطية احتياجاته.

كما أوضح الدكتور وليد القماش، إن البحث العلمي وتطوير الأبحاث هو سبيل التقدم ، والمؤتمر يسعى للتعرف على جديد الهندسة والمحاكاة والعمل الهندسى بأسلوب ذكى، وباستخدام تقنيات جديدة ومناقشة التحديات المستقبلية ووضع الخطط اللازمة من منظور اكاديمى وتطبيقى.

وقال الدكتور تامر نبيل، مقرر المؤتمر ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية، إن المؤتمر يضم 21 بحث ورسالة علمية في أربعة تخصصات هندسية هي "الهندسة الكهربية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، والهندسة المدنية"، منها أبحاث سجلت براءة اختراع، وأخرى تم نشرها في مجلات علمية، وأبحاث تم تسويقها في مجال الصناعة.

وأضاف مقرر المؤتمر. أن المؤتمر يهدف لتمكين طلاب الدراسات العليا من طرح وتبادل الآراء والأفكار وتوسيع مدارك طلاب الدراسات العليا، ومواكبة أهم التطورات الحديثه فى مجال البحث العلمى.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تبادل الدروع تقديرًا للداعمين والقائمين على إنجاح وتنظيم المؤتمر ، وتوالت الجلسات العلمية للمؤتمر متضمنة العروض التقديمية وعرض الأبحاث وورش العمل المصاحبة.







المؤتمر



جانب من المؤتمر



مؤتمر هندسة القناة







