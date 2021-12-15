نقيب الزراعيين: التوسع فى مدارس الزراعات "الصحراوية والمطرية" يخدم سوق العمل

كتبت آية دعبس

تفقد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أعمال المدرسة الثانوية الزراعية المطرية التى يستضيفها مركز بحوث الصحراء ممثلا فى مركز التنمية المستدامة فى مطروح للاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة خلال موسم السقوط المطرى الشتوى، نظرا لاعتماد الزراعات بالمحافظة على مياه الأمطار، وذلك بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة وتنمية موارد مطروح وخبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" وخبراء مركز بحوث الصحراء.

وقال نقيب الزراعيين، فى بيان، إن هذا النموذج من المدارس الفنية أحد نماذج النجاح للتعليم الفني الذي يخدم التنمية الزراعية والمشروعات القومية الحديثة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى يجرى تنفيذها حاليا بمناطق الدلتا الجديدة وتوشكى والعينات ووسط وشمال سيناء والوادي الجديدة وغيرها، وأيضا مشروعات الاستزراع السمكى النيلى والبحرى ويؤهل فنيين متخصصين لسوق العمل بما يخدم البيئة المحيطة بما ينعكس علي تحسين أوضاع الحياة المعيشية لأهاليى المنطقة ويحقق أهداف الدولة فى التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للخريجين فى هذه المشروعات.

وأضاف خليفة أن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعتمد على جودة التعليم من جانب وتلبية الاحتياجات التعليمية المناسبة لكل بيئة جغرافية خاصة فى المناطق الحدودية التى تدعم رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبا بالتوسع في انشاء المدارس الفنية المتخصصة مثل مدارس الزراعة الصحراوية والمطرية والسمكية ومدارس متخصصة في صناعة الورود أو مدارس متخصصة في تربية النحل وانتاج العسل ومدارس للتصنيع الزراعي وغيرها من المدارس التي تحقق اهداف الدولة في التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية.

وطالب نقيب الزراعيين بتلبية رغبات طلاب المدرسة الثانوية الفنية للزراعات المطرية في مطروح بمشاركتهم في مؤتمرات التعليم الفني والأنشطة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.