نقابة المهندسين تقر زيادة المعاشات 20% بداية من يناير وتشكل لجنة للانتخابات

كتبت آية دعبس

أكد المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، أن نقابة المهندسين تلقي تقديرا كبيرا من مؤسسات الدولة بوصفها نقابة وطنية بها قامات علمية وهندسية كبيرة وتقديرا لدورها الفعال في كافة النواحي الهندسية كونها الاستشارى الأول للدولة في مجال تخصصها، مشيرًا إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة قامت بعمل العديد من الزيارات إلى النقابات الفرعية وآخرها كانت إلى بورسعيد والشرقية للتواصل مع المهندسين واطلاعهم على كافة الحقائق، قائلا: نحن لا نتجمل ولكن نقر الحقيقة والواقع ونحترم الصغير والكبير.

وأشار النقيب فى كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إلى أن اللقاء التوظيفى الناجح الذى عقدته لجنة التوظيف بالنقابة أسفر عن 39 فرصة عمل للشباب وفرص تدريبية مجانية بالشركات، كما تطرق النقيب إلى البروتوكول الذى عقدته النقابة مع أحد المؤسسات لتقديم أطراف صناعية مجانية للمهندسين.

من جانبه، أشار المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، إلى أن تأجيل عمومية مارس كان نتاج انتشار فيروس كورونا بشده انذاك ولم يكن هناك سبب آخر لتأجيلها كما حاول أن يشيع البعض، خاصة أن انعقادها في نوفمبر أعلن عن فائض لم يحدث من قبل، كما أشاد بإتمام انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بنجاح.

وفى كلمته، أكد المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، على زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20 % بدلا من 15 % بداية من شهر يناير 2022 طبقا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة، مثمنا الدور المجتمعي والوطني الذي يقوم به مجلس النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي وان الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية فهو نتاج اتحاد وتظافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة.

من جانبه، قال المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية إن ما تم اتخاذه من خطوات في أول أيام الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، لافتا أن مجلس النقابة لم يقر أى زيادة على الاشتراك، مشيرا إلى أن هذا العام سوف يشهد تطبيق الزيادة التى أقرها مجلس النقابة فى الجمعية العمومية، لافتا إلى أن أى شكوى ولو بسيطه أثناء التجديد يتم حلها لحظيا .

كما وافق المجلس الأعلى للنقابة على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق وعضوية كل من الدكتور معتز طلبه، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، والمهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، المهندس طارق عبد المنعم طارق.