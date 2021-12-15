نشر الفكر الوسطى الناصح للشباب فى ندوة باقتصاد منزلى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظم اليوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية بالاشتراك مع كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ندوة حول "نشر الفكر الوسطى الناصح للشباب" ، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،اشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف وحضور الدكتور شريف صبري عميد الكلية،الدكتورة سهام خضر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتورة جيهان سويد مديرة مركز الاستشارات الأسرية ، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والمحاسبة أمل النجار مدير عام الكلية، والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الكلية، حاضر في الندوة الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بالمنوفية،الدكتور محمد ابو زيد مدير عام منطقة وعظ المنوفية،الدكتور فيصل المهدى مشرف الفتوى بمنطقة الوعظ.

تحدثت الندوة عن التعاليم الإسلامية فهي التي تستطيع أن تطهر المجتمع من فساده الثقافي والإنساني والأخلاقي في السلوك والمعاملات, لأنها تعاليم تلائم الطبيعة البشرية وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والمنطق السديد، فهي منبثقة من مبادئ وأصول الدين الإسلامي الحنيف الغني بقيم التسامح والتعاون والتواصل الثقافي، والقيم الإنسانية والخلق العظيم والسلوك الرفيع.

وأكدوا أن المسئولية تعود إلي علمائنا في أن يقوموا بدورهم المطلوب تجاه إصلاح المجتمع، وإزالة المنكرات والفساد الخلقي والأمراض الروحية من المجتمع ونشر التعاليم الإسلامية ليكون المجتمع المسلم نموذجا حيا للبشرية جمعاء.



كما قاموا بالتأكيد على نشر الوعي والثقافة لدى الطلاب وتوعيتهم بأمور دينهم، وكذا كافة الأمور الحياتيه، وتوصيل بالفكر الوسطي الصحيح إلى كل أبناء مصر في مدنها وقراها ورجالها ونسائها وشبابها، ورفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية



كما استهدفت الندوة نشر المنهج الوسطي لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف، كما تم مناقشة القضايا الحياتية وتوجيه الطلاب إلى التصرفات السليمة، والعمل على خلق مبادرات لخدمة وتنمية المجتمع والسعي نحو نشر روح المحبة والألفة والتسامح والتآخي بين الجميع.



وفي نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة والمناقشات مع الطلاب ، وقام الدكتور شريف والدكتورة سهام بتقديم شهادات التقدير للمحاضرين نظرا لاسهامتهم الفعالة في تلك الندوة.