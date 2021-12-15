اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:47 ص
أكرم القصاص
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نائب المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع مستشارة أممية حل الأزمة الليبية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:00 ص
نائب المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع مستشارة أممية حل الأزمة الليبية المجلس الرئاسى الليبى
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بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي  الثلاثاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفياني ويليامز جهود البعثة الأممية، لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسبل تذليلها.
وأكد اللافي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجاح مشروع المصالحة الوطنية سيسهمان بشكل مباشر في الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
 
من جانبها، شددت ويلياميز على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.. مشيرةً إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لضمان أمن واستقرار البلاد.
 

المجلس الرئاسى الليبى

عبد الله اللافى

الامم المتحدة

اخبار ليبيا

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