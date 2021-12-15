ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة تسجل 24 ألف طن

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24854 طن تشمل : 8947 طن يوريا و 5100 طن فوسفات و 360 طن كحول و 6050 طن داى امونيوم و 1000 طن مولاس و 1900 طن كوارتز و 597 طن حجر جيرى و 900 طن رمل .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59154 طن تشمل : 16886 طن ذرة و 11566 طن قمح و 4213 طن فول و 2947 طن بسله و 2299 طن خشب زان و 3000 طن كسب صويا و 9922 طن خردة و 8321 طن حديد .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و خرشوف و جزر و سبانخ و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ريحان و بصل و شمر و قطن و ليمون و فول و خس و برسيم و لب و كتان و زيتون ) و فواكه ( فراولة و برتقال و رمان و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و السعودية و باكستان و سنغافورة و أمريكا و هولندا و انجلترا و سريلانكا و فيتنام و المانيا و انجلترا و هونج كونج و الهند .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 749 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2107 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128423 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99384 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2559 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4774 شاحنة .
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