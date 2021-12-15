مندوب ليبيا الجديد لدى الجامعة العربية يؤدى اليمين القانونية أمام المنفى

كتب: أحمد جمعة

أدى مندوب ليبيا الجديد لدى جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبيل مغادرته إلى القاهرة استعدادًا لمباشرة مهامه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبى إن ثابت تعهد خلال مراسم أدائه اليمين بالعمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، مؤكدًا حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع الدول العربية.

ويشار إلى أن مندوب ليبيا الجديد لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب إدريس ثابت هو عضو ملتقى الحوار السياسي وعضو مجلس النواب الليبى عن مدينة البيضاء.

وأدى عدد من سفراء ليبيا الجدد لدى عدد من الدول خلال الأيام الماضية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبيل مغادرتهم إلى البلدان الموفدين إليها لمباشرة أعمالهم.