مكتبة الإسكندرية تشارك بالمؤتمر السنوى الـ32 للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات

الإسكندرية جاكلين منير

تشارك مكتبة الإسكندرية بالمؤتمر السنوى الثاني والثلاثون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم)، والذى يأتى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال يومى 15و16 ديسمبر 2021 بالقاهرة.

ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان "مستقبل مؤسسات المعلومات العربية في ظل التقنيات الذكية (رؤية استراتيجية 2050)"، حيث إن للتقنيات الذكية دورًا هامًا وفعَّالًا في مستقبل مؤسسات المعلومات بكل أشكالها، مما له من تأثير مباشر على قيامها بدورها وتحقيقها لأهدافها، وتبعًا لهذا التغيير أصبحت المهام المهنية الخاصة بأخصائيي المكتبات والمعلومات مواكبة لهذا المناخ التقني من حيث المسميات الوظيفية وطبيعة العمل، والخطط والاستراتيجيات الخاصة بمؤسسات المعلومات.

وتتمثل مشاركة مكتبة الإسكندرية في قسم الدبلومات والبرامج المهنية، من خلال جناح المكتبة بالمعرض المقام على هامش المؤتمر من أجل عرض برنامج (الدبلوم المهني في التسويق الرقمي) (Professional Digital Marketing Diploma) والمقدم بالتعاون مع مؤسسة Digital Marketing Institute “DMI”)) بأيرلندا.

ومن الجدير بالذكر أن (DMI) هي هيئة الاعتماد الدولية التي تضع المعايير الخاصة بتعليم التسويق الرقمي، والمعايير الخاصة أيضًا بالتنمية المهنية للعاملين بمجال التسويق عالميًّا. ويتميز التسويق الرقمي في كونه النافذة الافتراضية التي تطل من خلالها إدارة المؤسسات على البيئة الخارجية والمحيطة بها مما يساهم بشكل ملحوظ في الترويج لمنتجاتها وخدماتها وأنشطتها، وإضافة خدمات جديدة باستخدام التقنيات الحديثة بأقل تكلفة من خلال الوسائل التكنولوجية والقنوات الرقمية الحديثة.