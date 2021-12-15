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مكافحة الأمراض الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار أوميكرون

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:01 م
مكافحة الأمراض الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار أوميكرون كورونا
كتب أحمد عرفة

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دعت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية لاتخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف انتشار متحور أوميكرون معتبرة أن "التطعيم وحده لن يكون كافيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الوزير البريطانى أليكس بورجارت إن أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة لندن هى لمتحور "أوميكرون".

نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "اوميكرون".

 


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