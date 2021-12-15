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مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا والأمن يكثف جهوده لضبط الجناة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:02 ص
مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا والأمن يكثف جهوده لضبط الجناة جثه
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقاده جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة "أيمن. م" 35 عاماً، مقيم بقرية الخطارة، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم بارتكاب الواقعة بالقرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.



 


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