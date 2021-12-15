مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا والأمن يكثف جهوده لضبط الجناة

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقاده جنوب قنا .
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة "أيمن. م" 35 عاماً، مقيم بقرية الخطارة، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم بارتكاب الواقعة بالقرية.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا والأمن يكثف جهوده لضبط الجناةالأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:02 ص
جثه
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقاده جنوب قنا .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ والنيابة تصرح بالدفنالأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:17 ص
مصرع طالبة جامعية دهستها سيارة نقل بطريق السادات بأسوانالثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:57 م
مصرع عاملان فى انهيار شرفة عقار بمنطقة المنتزه شرق الإسكندريةالثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:52 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة