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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:53 م
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مفوضية الانتخابات الليبية تسلم التقرير النهائى حول سير العملية للجنة البرلمان

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:41 م
مفوضية الانتخابات الليبية تسلم التقرير النهائى حول سير العملية للجنة البرلمان رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يلتقى النائب الهادى الصغير
كتب: أحمد جمعة

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استلم رئيس لجنة متابعة العملية الانتخابية المكلفة من البرلمان الليبي الهادي الصغير، الأربعاء، التقرير النهائي حول سير العملية الانتخابية وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهها من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حيث ستقدم اللجنة تقريرها إلى رئاسة المجلس ليتم عرضه على مجلس النواب الليبي، بحسب ما أكده المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق.

                                                       

جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي قد اصدر قرار رقم ( 11) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لما شابها من عيوب قانونية و صعوبات وعراقيل.


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