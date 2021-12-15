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معلومة قانونية.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال عقم زوجها؟

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:30 ص
معلومة قانونية.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال عقم زوجها؟ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق، حال كون زوجها عقيما، و"اليوم السابع" يوضح رأى القانون فى تلك الوقائع بالسطور التالية.

يقول المحامى خالد محمد، إن تلك القضية لها وجهتان وآراء مختلفة بالقانون، الأول أن العقم عيب مستحكم يحرم الزوجة من أهم مقاصد النكاح وهو التناسل، وهو ما يجوز للزوجة طلب الطلاق.
 
وأضاف المحامى بالنقص أن الرأى الثانى هو حكم حديث لمحكمة النقض برفض طلب الزوجة التطليق لعقم الرجل، إلا إذا ارتبط بعيب آخر لا يضر الزوجة المقيمة معه.

محكمة الاسره

طلاق الزوج العقيم

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

العقم

طلب الطلاق

حالات طلب الطلاق

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