"معلومات الوزراء" يستعرض عدداً من مؤشرات وإحصاءات قطاع الزراعة

كتبت هند مختار

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باستعراض عدد من الإحصاءات والمؤشرات في مجال الزراعة بمصر خلال الفترة الماضية، حيث أشار المركز إلى أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020/ 2021 قد بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي 2020/ 2021 حوالى 51.7 مليار جنيه مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%، ووصل إجمالي قيمة دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/ 2021 إلى 665 مليون جنيه، مقارنةً بـ 140 مليون جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالأسمدة ودورها في القطاع الزراعي فقد أشار المركز إلى اليوريا تعد من أكثر الأسمدة النيتروجينية استخدامًا في العالم، حيث توفر التغذية المطلوبة للنباتات بالنيتروجين، وتعمل على ضبط التغذية في المراحل الرئيسية لنمو النبات، كما تُستخدم نترات النشادر كمكون في الأسمدة الآزوتية، وهي مادة كيميائية مهمة للغاية في الصناعة الزراعية، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأسمدة المدعومة للزراعة قد بلغ 2.2 مليون طن خلال عام 2020/ 2021.

وعن الصوب الزراعية للخضروات الشتوية، أوضح مركز المعلومات في بيانه، سعى الدولة نحو التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج والمساحة المستغلة، وذلك في إطار المميزات التي تمنحها الصوب الزراعية من حيث استهلاكها لكميات أقل من المياه من تلك التي تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة، فضلاً عن انتاجها لحاصلات زراعية عالية الجودة وفي غير موسمها الطبيعي، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من صوب الخضروات الشتوية قد بلغ 23.7 مليون م2 خلال عام 2019 /2020، مقارنةً بـ 18.5 مليون م2 عام 2016 /2017، بنسبة زيادة قدرها (28%)، كما بلغ إجمالي عدد الصوب للخضروات الشتوية 62 ألف صوبة مقارنةً بـ 52 ألف عام 2016/ 2017، بنسبة زيادة قدرها 19%. وبلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الصوب للخضروات الشتوية 249.5 ألف طن مقارنةً بـ 192.1 ألف طن عام 2016 /2017، وبنسبة زيادة قدرها 30%.