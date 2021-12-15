اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:40 م
أكرم القصاص
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مطار الغردقة يستقبل 101 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف راكب

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:22 م
مطار الغردقة يستقبل 101 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف راكب وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الأربعاء،101 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح على مدار اليوم.

وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة، تقل 15 ألف سائح.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr. وتشهد مدينة الغردقة ومرسي علم خلال الأيام الحالية حالة من الانتعاشة السياحية، حيث قد تكون تخطت نسب الإشغال السياحي بالفنادق المختلفة 85%، وهناك عدد من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد، حيث يصل لمدينة الغردقة عدد كبير من السياح من الجنسية الروسية.


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