اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع محاسب فى حادث مرورى أثناء محاولته مقاومة عصابة سرقة فى الهرم

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:59 م
مصرع محاسب فى حادث مرورى أثناء محاولته مقاومة عصابة سرقة فى الهرم مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حاول 3 عاطلين سرقة محاسب بالإكراه داخل سيارة أجرة استوقفها المتهم لتوصيله أعلى الطريق الدائري بالهرم، إلا أنه قاومهم وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني ومصرع المحاسب، وإصابة المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العاطلين الثلاثة يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين.

 

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة أحدهم ملك المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مصرع محاسب

حادث مروري

سرقة بالاكراه

قسم الهرم

مديريه امن الجيزه

حوادث الطرق

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة