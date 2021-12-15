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مصرع شقيقين فى انقلاب جرار زراعى بقنا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:22 ص
مصرع شقيقين فى انقلاب جرار زراعى بقنا انقلاب جرار زراعى - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب جرار زراعي  بترعة تابعة لقرية العوامر بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شقيقين في حادث انقلاب جرار زراعي بترعة العوامر التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

أسفر الحادث عن مصرع علي محمد كمال، 28 عاما، وكمال محمد كمال، 13 عاما،  في حادث انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بقرية العوامر التابعة لمركز أبوتشت.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


 

 


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