مصرع شخص واصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى تاجر مصرعه وأصيب 5 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص،أمام قرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجري نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي الفشن المركزي. و تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة،نتج عنه وفاة تاجر واصابة 5 آخرين.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل جمال عبدالعظيم عبدالجواد 39 سنة، مقيم دير الحديد دائرة مركز الفشن تاجر جثة هامدة ، إلى مشرحة مستشفي الفشن المركزي، كما استقبل مستشفى الفشن ،عبد الرحمن هاني عبدالعاطي 29 سنة، مصاب، جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، احمد فايق احمد 17 سنة، مصاب جروح وسحاجات، عبد المنعم حسوبه شعبان سالم22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالزراع الايسر سحر محمد عبد الرازق 16 سنة، مصابة، اشتباه كسر بالقدم اليمني، ياسمين سالم عبد الحميد 15 سنة، مصابة اشتباه كسر بمفصل اللقدم اليمني.