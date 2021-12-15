مصادر: قطاع الأعمال يدرس تنفيذ مشروع تصنيع إطارات السيارات وعرض بيلاروسى

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، إنه سيتم تنفيذ مشروع تصنيع إطارات السيارات من خلال شركات القطاع، بعد عدم التوافق لتنفيذ المشروع من خلال التحالف مع عدة جهات، على أن يتم استكمال الدراسات والمشروع من نفس شركات الخبرة العالمية.

أضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن القابضة للصناعات الكيماوية، تدرس تنفيذ المشروع الهام بالتعاون بين شركة النقل والهندسة المتخصصة فى الصناعة والتابعة لها وبين إحدى الشركات العالمية حيث سيتم دراسة سبل تنفيذ ذلك ولا سيما أن تكاليف المشروع كبيرة.

أوضحت المصادر أن القابضة الكيماوية تلقت خطابا من كبرى شركات بيلاروسيا المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والمصنفة عالميا، لبحث التعاون في مجال تجارة وتصنيع إطارات السيارات حيث تصنع تلك الشركة 300 نوع من أنواع الإطارات سواء الحرازات الزراعية أو مركبات النقل والملاكى.

وبحسب المصادر من المنتظر، أن يتم بحث سبل التعاون والاتفاق على لقاءات ثنائية محددة الفترة المقبلة لتحديد إطار اتفاق ثنائي.

وكان الاتحاد العربى للنفط والكيماويات والمناجم والنقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدى، استقبلت واستضافت وفد الشركات البيلاروسى، الذى زار العديد من الشركات، وعرض خبراته فى مجال تصنيع إطارات السيارات والاسمدة والمواد الكيماوية.