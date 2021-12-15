مشاورات تونسية مع وفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للنهوض بقطاعى السياحة والصناعة

كتبت : هند المغربي

التقى الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة "اليونيدو"، وأحمد رزق نائب المكتب الإقليمي للمنظمة الأممية مع وزير السياحة التونسى محمد المعز بلحسين، حيث تم التطرق إلى مجالات التعاون المشترك مع المنظمة لتطوير برامج هادفة إلى النهوض بالقطاع السياحي وتدعيم الصناعة الفندقية وتأهيل الوحدات الفندقية وضمان استدامتها وكذلك النهوض بقطاع الصناعات التقليدية والترويج له وطنيا ودوليا.

كما التقى وفد المنظمة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي، وناقش اللقاء مجالات التعاون في القطاع الصناعي وآفاق تطويره فى الصناعات الغذائية والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم المبادرة الخاصة للنساء صاحبات الأعمال ومساندة المؤسسات الصناعية للمرور إلى الصناعة الذكية الرابعة والخامسة، وبحث اللقاء حول توسيع مجالات التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.

ومن جانبها، ثمنت نائلة القنجي جهود المنظمة في دعم وتمويل المشاريع التنموية في تونس خاصة فيما يتعلق بمشروع التأهيل الصناعي للمؤسسات وتطوير المشاريع ذات البعد الوطني على غرار برنامج " مشروعي" والاتجاه نحو المشاريع المجددة وإحداث المؤسسات الناشئة وتحفيز المبادرة الخاصة للمرأة التونسية من خلال تثمين السلاسل القيمية في مجال تثمين ورسكلة البلاستيك وصنع مواد التجميل.



باسل الخطيب ووزيرة الطاقة التونسية

وأشارت نائلة القنجي إلى أن مصالح الوزارة بصدد استكمال الدراسة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد بحلول سنة 2035 الهادفة إلى وضع برنامج عمل متكامل يشمل الإصلاحات والتوجهات العامة للقطاع الصناعي داعية مسؤولي المنظمة إلى المساهمة في هذه البرامج التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي ومسايرة التطور التكنولوجي.

ومن جانبه، أعرب د. باسل الخطيب عن استعداد المنظمة لمواصلة دعم المشاريع المبرمجة في المجال الصناعي خصوصا في إطار تنفيذ الدراسة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، وأكد على إعتزام المنظمة مضاعفة مجال تدخلاتها في تونس بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.



وزير الطاقة التونسية فى لقاء وفد اليونيدو

وأشار إلى فرص التعاون فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية إلى الأسواق الخارجية الممول من الكنفيدرالية السويسرية والذي يتم تنفيذه من قبل المنظمة خلال الفترة 2013 .2024، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير السلسلة القيمية للصناعات الغذائية ودعم المؤسسات الوطنية المصدرة في هذا المجال في الأسواق الخارجية.