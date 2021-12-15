مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقد معاهد قرى جنوب الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بشمال سيناء، وشعبان هنو مدير التعليم الابتدائي، والشيخ على أبوكبشة مدير إدارة رفح والشيخ زويد التعليمية، المعاهد الأزهرية بالمدينة وقراها الجنوبية.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الزيارة شملت معهد الشيخ زويد القديم الابتدائي والإعدادى، وتفقد الفصول الدراسية وانتظام العمل داخل المجمع واطمئن على تطبيق وتفعيل الإجراءات الاحترازية، وتفقد الدراسة بالمعهد والتى عادت وانتظمت فيها الحياة، وتابع مستوى الطلاب ومدى كفاءة العملية التعليمية، ووجه الإدارة الهندسية بضرورة إعادة وتجهيز المجمع الأزهرى بالجورة إلى سابق عهده، لتقديم خدمات التعليم إلى طلاب تلك القرية.

وعقد مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية، لقاء مع أهالى القرية، واستمع إلى طلباتهم ووعدهم بتلبيتها وأن ترجع الأوضاع كما كانت فى السابق.

كما قام بزيارة مجمع الريسة التعليمى بالعريش وتفقد الدراسة بمعهد أسامة بن زيد الابتدائى وانتظام الدراسة بالمعهد ثم تابع معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة الإعدادى والثانوى.