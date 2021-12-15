مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يلتقى نظيره بدولة أوزبكستان

كتب محمد أبو ضيف

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم الوكيل حامد هميمي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكل من Akmal Burkhanov رئيس هيئة مكافحة الفساد و Yevgeniy Kolenko مدير أكاديمية مكتب وكلاء النيابة العامة بدولة أوزبكستان.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون فى مجالات تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره والاستفادة من الإمكانات التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية خاصة فى ضوء أن جهاز مكافحة الفساد بدولة أوزبكستان منشأ حديثاً.