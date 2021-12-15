اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:20 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يزرع أشجارا مثمرة ويوجه بزراعتها بالشوارع والمدارس.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:50 م
محافظ كفر الشيخ يزرع أشجارا مثمرة ويوجه بزراعتها بالشوارع والمدارس.. صور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار المثمرة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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زرع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأشجار المثمرة بديوان عام المحافظة، ضمن مبادرة هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالأحياء وشوارع المحافظة وعدد من مدارس التربية والتعليم.
 
كما زرع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة، عدداً من الاشجار، بحضورعبد الباسط البركة المستشار الإعلامي للمبادرة، ونرمين عادل، منسق المبادرة بجامعة كفر الشيخ، كما جرت زراعة عدد من الأشجار المثمرة بمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ المبادرة لتجميل وتشجير مدخل المحافظة من ناحية كمين 30 يونيو "القرضا سابقاً" وزراعة الأشجار المثمرة بعدد من المدارس، منها مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، إضافة لزراعة الأشجار المثمرة في الشوارع.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لأعضاء فريق عمل مبادرة "هنجملها"، والمهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات.
 
السكرتير العام يزرع التاشجار
السكرتير العام يزرع الأشجار

جانب من زراعة الاشجار
جانب من زراعة الأشجار

زراعة الاشجار المثمرة بديوان عام المحافظة
زراعة الأشجار المثمرة بديوان عام المحافظة

زراعة وري الاشجار
زراعة وري الأشجار

محافظ كفر الشيخ يزرع الاشجار المثمرة
محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار المثمرة

نائب محافظ كفر الشيخ يزرع الاشجار
نائب محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار

 


كفر الشيخ

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سكرتير عام

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زراعة الاشجار

جامعة كفر الشيخ

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