محافظ كفر الشيخ يزرع أشجارا مثمرة ويوجه بزراعتها بالشوارع والمدارس.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

زرع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأشجار المثمرة بديوان عام المحافظة، ضمن مبادرة هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالأحياء وشوارع المحافظة وعدد من مدارس التربية والتعليم.

كما زرع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد قبطان، منسق عام ال مبادرة، عدداً من الاشجار، بحضور عبد الباسط البركة المستشار الإعلامي للمبادرة، ونرمين عادل، منسق المبادرة بجامعة كفر الشيخ، كما جرت زراعة عدد من الأشجار المثمرة بمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ المبادرة لتجميل وتشجير مدخل المحافظة من ناحية كمين 30 يونيو "القرضا سابقاً" وزراعة الأشجار المثمرة بعدد من المدارس، منها مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، إضافة لزراعة الأشجار المثمرة في الشوارع.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لأعضاء فريق عمل مبادرة "هنجملها"، والمهندس محمد قبطان، منسق عام ال مبادرة، مؤكداً أن ال مبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات.

