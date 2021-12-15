محافظ قنا يكرم موظفى المراكز التكنولوجية المشاركين فى دورة لغة الإشارة

صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، موظفى الشبابيك الأمامية بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة الذين شاركوا في الدورة التدريبية لتعلم أساسيات لغة الإشارة التى نظمها مركز المعلومات بديوان عام المحافظة على ثلاثة مستويات خلال الفترة من 5 سبتمبر 2021 إلى 2 ديسمبر 2021 ، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، و محمود محمد، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكريم 10 موظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين شاركوا في الدورة التدريبية بواقع موظف من كل مركز تكنولوجى باستثناء المركز التكنولوجى بقوص شارك منه 2 موظفين، كما تم تكريم المحاضر بالدورة محمد المنشاوى، معلم وخبير لغة الإشارة بمديرية التربية والتعليم ، داعيا إياهم إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين.

وأكد "الداودى"، أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من المتطلبات الضرورية لتيسير تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.