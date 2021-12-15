محافظ جنوب سيناء: زراعة 31 ألف فدان ودعم 925 صوبة بالتقاوى والشتلات مجانا

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة جنوب سيناء توسعات فى المساحة الزراعية بالتزامن مع خدمات إقامة تجمعات زراعية جديدة، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن إجمالى المساحة المنزرعة 31 ألف فدان، وإنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء بالوديان وهى 14 تجمعا بمساحة 760 فدانا بقيمة 129 مليون جنيه، وتم الإنشاء لها بمعرفة جهاز تعمير سيناء تضم زراعة 265 فدانا، خضر وفاكهة وإقامة 120 صوبة و6 مزارع سمكية على مياه الآبار تنتج الواحدة سنويا 50 طنا/سنة.

وأضاف المحافظ أنه تم دعم المحافظة بعدد 925 صوبة زراعية ويتم توفير التقاوى والشتلات مجانا للمزارعين وفقا للاستثمارات المتاحة من وزارة التخطيط وتوزيعها على المزارعين.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه تم فى المحافظة لأول مرة إنتاج أول سلالة مصرية من تقاوى بنجر السكر تحت الظروف الطبيعية لمدينة سانت كاترين، كما تم إشهار أول جمعية تعاونية مركزية زراعية بالمحافظة ومقرها مدينة طور سيناء.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم حفر 265 بئرا جديدة للزراعة بوديان المحافظة المختلفة، وإنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية متكاملة بالمحافظة بإجمالي مساحة 5510 أفدنة بمدن رأس سدر – طور سيناء – سانت كاترين.