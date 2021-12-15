اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يكرم الطواقم الطبية والقرى الأعلى تسجيلا فى الحصول على لقاح كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:13 م
محافظ الوادى الجديد يكرم الطواقم الطبية والقرى الأعلى تسجيلا فى الحصول على لقاح كورونا جانب من الحدث
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، عدد من رؤساء القرى الأعلى في نسب تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وأعضاء الطاقم الطبي المشارك بالحملات، وهم وليد عبد السلام - محمود محمد (قرية الزيات ببلاط)، وكامل علي - علي سليمان ( قرية غرب الموهوب بالداخلة) ،ووجه المحافظ بمنح مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لقرية الزيات و 200 ألف جنيه لغرب الموهوب تقدم في صورة خدمات للمواطنين وفقاً لإحتياجات كل قرية .

وكان محافظ الوادي الجديد، ترأس اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ علي المتابعة الدورية للتكليفات الوزارية الصادرة بناء على زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الخاصة لدعم خطة التنمية، وحصر قرارات التخصيص المطلوبة بكل مركز إستعداداََ لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة".

كما شدد على ضرورة الجاهزية وتكثيف حملات التوعية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنطلق في 19ديسمبر الحالي ولمدة 4 أيام، والتي تأتي بالتزامن مع رصد وزارة الصحة لعدد من حالات الإصابة بالمرض في الفئة العمرية من يوم لـ5 سنوات.

وتشكيل لجان مرور للتأكد من تنفيذ قرارات مواجهة الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا بمنافذ صرف المواد التموينية والجمعيات الزراعية والمواقف. من ناحية أخري، وجه الزملوط بإعداد خطة تناوب للأطباء بكافة الوحدات الصحية بالقرى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وتنظيم قوافل تعليمية للقرى النائية لمتابعة المستوى التعليمي للطلاب وتنظيم رحلات داخلية لمراكز المحافظة.


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

المجلس التنفيذي بالوادى الجديد

لقاح كورونا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الوادى الجديد" تودع 2021 بإنجاز تنموى فى قطاع الطرق.. اقتراب الانتهاء من تنفيذ أضخم شبكة طرق فى مصر بطول 1200 كيلو متر واعتماد 7 مليارات جنيه.. وازدواج الطرق الرئيسية.. وتعديل مسار الطريق الثعبانى بمنطقة النقب

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:30 ص

فيديو.. شاهد أحلى عيش شمسى على نار الحطب فى الطابونة الواحاتية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:12 م

محافظ الوادى الجديد يصدر قرارات لتفعيل الإلتزام بالحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:58 ص

وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك بالملتقى الفكرى لطلاب الثانوية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة