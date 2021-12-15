محافظ الوادى الجديد يكرم الطواقم الطبية والقرى الأعلى تسجيلا فى الحصول على لقاح كورونا

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، عدد من رؤساء القرى الأعلى في نسب تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وأعضاء الطاقم الطبي المشارك بالحملات، وهم وليد عبد السلام - محمود محمد (قرية الزيات ببلاط)، وكامل علي - علي سليمان ( قرية غرب الموهوب بالداخلة) ،ووجه المحافظ بمنح مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لقرية الزيات و 200 ألف جنيه لغرب الموهوب تقدم في صورة خدمات للمواطنين وفقاً لإحتياجات كل قرية .

وكان محافظ الوادي الجديد، ترأس اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ علي المتابعة الدورية للتكليفات الوزارية الصادرة بناء على زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الخاصة لدعم خطة التنمية، وحصر قرارات التخصيص المطلوبة بكل مركز إستعداداََ لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة".

كما شدد على ضرورة الجاهزية وتكثيف حملات التوعية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنطلق في 19ديسمبر الحالي ولمدة 4 أيام، والتي تأتي بالتزامن مع رصد وزارة الصحة لعدد من حالات الإصابة بالمرض في الفئة العمرية من يوم لـ5 سنوات.

وتشكيل لجان مرور للتأكد من تنفيذ قرارات مواجهة الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا بمنافذ صرف المواد التموينية والجمعيات الزراعية والمواقف. من ناحية أخري، وجه الزملوط بإعداد خطة تناوب للأطباء بكافة الوحدات الصحية بالقرى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وتنظيم قوافل تعليمية للقرى النائية لمتابعة المستوى التعليمي للطلاب وتنظيم رحلات داخلية لمراكز المحافظة.