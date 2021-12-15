محافظ المنيا يعقد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادى الاجتماعى ويناقش آليات تفعيله

المنيا -حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، اليوم، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، حيث عقد محافظ المنيا، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، التابع للوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني المعني بالتنمية المحلية المتكاملة، حيث تضم المرحلة الثانية من البرنامج محافظتي المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022 ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.



جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، ودكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج، ودكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية وربيع محمد عبد البصير أخصائي تنمية محلية بالبرنامج، دكتور محمود بركة مدير الاستثمار بالبرنامج، وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي و عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة والجهات المعنية.



قال المحافظ إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



بحث محافظ المنيا مع الوفد، دور المجلس وآليات تفعيله وطرق الإعداد لمؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، موضحا أن تشكيل المجلس جاء للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ودراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، ودعم وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل، ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتدخلات تنمية التكتلات .



كما ناقش ، المحافظ أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها وتضم تكتلي "العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية" ، حيث أكد المحافظ، على أهمية مكون التكتلات الاقتصادية، لوضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



من جانبه ، أشاد دكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بجهود المحافظة والخطوات المنظمة التي سبقت الانعقاد الأول للمجلس، وأكد على أهمية الدور التنسيقي بين لجان التخطيط المحلي وكافة الجهات على مستوى المحافظة وتحديد الفجوات التنموية في كل إدارة محلية لترجمتها من خلال مشروعات كما قدم عرضًا عن انجازات البرنامج والمخرجات والنتائج، ولفت الى أن المحافظة ستكون هي المحرك الأول للتنمية مع التنسيق والتكامل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث سيكون المجلس بمثابة استشاري للسيد المحافظ وسيتم من خلاله التواصل مع القطاع الخاص بأسلوب منتظم.



واستعرض دكتور محمود بركة مدير الاستثمار بالبرنامج، نظام العمل بالمجلس، واللائحة التنظيمية لعمل المجلس، وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيضم خمس لجان، وهي لجنة التنمية الاقتصادية المحلية، ولجنة التنمية الصناعية والاستثمار، ولجنة تنمية التكتلات الاقتصادية، ولجنة شئون العمالة المنتظمة والغير منتظمة، ولجنة دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.



وخلال اللقاء، أشاد عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بتدخل المحافظ وحل عدد من المشاكل والتحديات.