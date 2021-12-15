محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف بأشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقيا موسعاً لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق قرى مركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتى ذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة نهو المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، المهندس عاطف مهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس هاني مجاهد مدير عام شركة غاز مصر (فرع المنوفية)، ومحمد ربيع منسق حياة كريمة بالمحافظة.

فى بداية الإجتماع، شدد محافظ المنوفية على دفع منظومة العمل وتسريع معدلات الأداء بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق قرى المركزين لرفع نسب التنفيذ واستكمال توصيل باقى المرافق بتلك القرى، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المركزين، مشيرا إلى إنهاء الأعمال بـ20 قرية بمركز أشمون ودخولها الخدمة بإجمالى شبكات 180كم تقريبا بنواحي (سمادون، طليا، طهواي، شما، مؤنسة، كفر الطرانية، كفر أبو محمود، سنتريس، سبك الأحد، محلة سبك، القناطرين، جريس، رملة الأنجب، دلهمو، شنشور، البرانية، الكوادى، منيل عروس، الغنامية)، فضلا عن نهو 3 قرى وجارى الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بنواحي (كفر منصور بطول 7.5كم ، الخور بطول 8.3كم، عزبة الكوم الأخضر بطول 4 كم)، هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة سرعة نهو الأعمال وتسليم المشروعات الجارى تنفيذها بقريتى (منشأة جريس بطول 3.4كم، ساقية المنقدى بطول 13.7كم) خلال أسبوع.

كما وجه بنزول اللجان المشكلة من الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب خلال أسبوعين لتسليم (5) قرى بنواحي (الأنجب بطول 5.6 كم، كفر السيد بطول 7.1كم، مجيريا بطول 11.6كم، كفر الغريب 5.6كم، شوشاى بطول 8.3كم) تمهيدا لدخولها الخدمة.

وفى الشهداء، أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إاى إنهاء المشروعات بـ8 قرى بإجمالى شبكات 72 كم تقريبا بنواحى (ساحل الجوابر، سلامون قبلى، كفر عشما، سلامون بحرى، العراقية، بشتامى، دناصور، زاوية البقلى)، وجارى الانتهاء من الوصلات المنزلية بـ6 قرى بنواحي (نادر بطول 11كم، جزيرة الحجر بطول 18.5كم، كفر السوالمية بطول 6كم، كفر الشبع بطول 5كم، ابشادى بطول 5.5كم، كفر الجلابطة بطول 5كم)، فضلا عن أنه جارى تسليم المشروعات بقرية (عمروس) بطول شبكات 14كم، هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة الالتزام بنهو الأعمال في حد أقصاه 31 مارس 2022 بعدد (4) قرى بنواحي (زاوية الناعورة بطول 28 كم، منشأة السادات بطول 8كم، دراجيل بطول 12كم، شمياطس بطول 10.8كم).

وكلف محافظ المنوفية مدير عام شركة المصرية للاتصالات بالبدء فى الأعمال المقررة فورا ونهوها خلال إسبوعين بـ(5) قرى بالشهداء بنواحي (كفر عشما، سلامون بحرى، سلامون قبلى، العراقية، كفر الجلابطة) بالإضافة إلى قريتين بمركز أشمون، موجها بالتنسيق مع شركة غاز مصر للبدء فى أعمال توصيلات الغاز الطبيعى بالمواقع التى تم نهو أعمال مشروعات المياه والصرف الصحى بها.