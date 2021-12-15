محافظ المنوفية: مساعدة عاجلة لأسرة تعول 3 أشقاء يعانون من مرض ضمور العضلات..صور

المنوفية - محمد فتحى

إلتقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أسرة من ناحية اصطباري بشبين الكوم تعول 3 أشقاء يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكي بمراحل التعليم المختلفة ، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لهم تساعدهم علي أعباء الحياة ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .



وخلال لقائه واستماعه لوالد الأطفال عن ظروفهم المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة علي تحمل تكاليف العلاج ، وجه محافظ المنوفية بإعداد خطاب لوزير الصحة والسكان بشأن ضم تلك الحالات ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي لتوفير العلاج اللازم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لممارسة حياته بشكل طبيعى ، كما أجري المحافظ إتصالاً هاتفياً بمدير مديرية التموين بالمنوفية لإعداد مذكرة للعرض علي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إمكانية تسجيل الأطفال علي منظومة التموين لتوفير مواد تموينية وخبز مدعم لهم ، كما وجه المحافظ مدير وحدة المرور بتسهيل الإجراءات اللازمة بشأن تجديد رخصة القيادة لوالد الأطفال لتساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية.

و أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل مع الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم ، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية .



جانب من اللقاء



خلال لقاءه بالأسرة



محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة عاجلة لأسرة تعول 3 أشقاء يعانوا من مرض ضمور العضلات



محافظ المنوفية يلتقى أسرة تعول 3 أشقاء يعانوا من مرض ضمور العضلات



