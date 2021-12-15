اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يفتتح مبنى حى المرج الجديد والمركز التكنولوجى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:46 ص
محافظ القاهرة يفتتح مبنى حى المرج الجديد والمركز التكنولوجى محافظ القاهرة يفتتح مبنى حى المرج الجديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مبنى حى المرج الجديد، المكون من 6 طوابق يضم كافة الإدارات بالحى، بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.  
 
 
وأكد اللواء خالد عبد العال، أن الدولة تعمل على فصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية أتاح عدد كبير من الخدمات الكترونيا، مما يسهل الوقت المجهود على المواطن، مهنئا أهالى حى المرج بالمبنى الجديد
 
وطورت محافظة القاهرة عدد كبير من مركز خدمة المواطنين، والتطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، وجميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكترونى موحد، والتطبيق الجديد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، والتطبيق يتيح لمتخذى القرار الإطلاع على التقارير التى توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء.
 
ويتم إصدار جميع الخدمات والتراخيص التى تصدر للمواطن مميكنة، ويعمل التطوير على تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، كما يتم إرسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة.
 
كما يساهم التطوير فى تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة، ويستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن الفساد.
 

حي المرج

القاهرة

خدمة المواطنين

تطوير مراكز خدمه المواطنين

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يفتتح اليوم المبنى الجديد لحى المرج بتكلفة 27 مليون جنيه

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:00 ص

محافظة القاهرة: 4948 فرقة ثابتة تشارك فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:15 م

محافظة القاهرة تعتمد مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:52 م

محافظ القاهرة: خطة لنقل الورش الحرفية خارج العاصمة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:00 ص

محافظ القاهرة: التوسع العمرانى بالعاصمة فرصة لتستفيد منها المدن الأفريقية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة