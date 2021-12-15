محافظ القاهرة يفتتح مبنى حى المرج الجديد والمركز التكنولوجى

كتب سيد الخلفاوى

افتتح منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مبنى حى المرج الجديد ، المكون من 6 طوابق يضم كافة الإدارات بالحى، بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أن الدولة تعمل على فصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية أتاح عدد كبير من الخدمات الكترونيا، مما يسهل الوقت المجهود على المواطن، مهنئا أهالى حى المرج بالمبنى الجديد

وطورت محافظة القاهرة عدد كبير من مركز خدمة المواطنين، والتطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، وجميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكترونى موحد، والتطبيق الجديد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، والتطبيق يتيح لمتخذى القرار الإطلاع على التقارير التى توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء.

ويتم إصدار جميع الخدمات والتراخيص التى تصدر للمواطن مميكنة، ويعمل التطوير على تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، كما يتم إرسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة.

كما يساهم التطوير فى تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة، ويستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن الفساد.