محافظ الشرقية يشهد احتفالية تخريج 70 متعافيا من مستشفى العزازي للصحة النفسية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتخريج 70 متعافيا بعد إستكمال البرنامج العلاجي وتماثلهم للشفاء ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والدكتوره منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، و إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

بدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور أحمد رمزي مدير المستشفي رحب فيها بمحافظ الشرقية والحضور الكريم، مشيرا إلى أن عيادات الإدمان تعمل علي نظام الفترتين الفترة الصباحية أيام السبت والأحد والأربعاء والفترة المسائية أيام الأحد والأربعاء والخميس وكذلك تقديم خدمات نوعية كعيادات الفيروسات والتي تعمل طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلي الرعايه النهارية تعمل يوم الخميس من كل أسبوع وذلك لمتابعة المتعافين كما تضم وحده الادمان الداخلي 81 سرير مقسمين إلي 38 سرير لعلاج الديوتوكس و43 سرير للتأهيل النفسي ، ، ويعمل بوحده علاج الادمان 7 أطباء و 30 ممرض و2 اخصائي نفسي و 2 اخصائي اجتماعي . كما أشار مدير مستشفي العزازي إلى موافقة الأمانه العامه للصحه النفسية علي بناء مبني يتسع لـ 100 سرير لعلاج السيدات والمراهقين من الإدمان ، لافتاً إلي أنه منذ عام 2019 تم تخريج 400 متعافي.

بينما أشادت الدكتوره منن عيد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان بجهود العاملين بمستشفي العزازي من أطباء وتمريض في تقديم البرامج العلاجيه للمرضي للتعافي من الإدمان وبدء حياه جديده ، مشيرة إلي أن الدوله تولي اهتماما كبيرا بصحه المواطنين وتقدم البرامج العلاجيه للمرضي للتعافي من الادمان وذلك بالمستشفيات التابعه للأمانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان. قدم اللواء طيار أحمد كمال المنصوري أحد أبطال حرب أكتوبر كلمه ليشد فيها من عزم المرضى والمتعافين .

وأشار إلى أنه بالإرادة والعزيمه تتغير الشخصية للأفضل وتصبح فاعله في المجتمع. واختتمت الإحتفالية بكلمة لمحافظ الشرقية هنأ فيها المتعافين من الإدمان ، مؤكداً أن احتفالية اليوم تمثل طوق نجاه ونجاح وعوده مرة أخري للحياه، متمنياً للمتعافين الإندماج في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن.

كما دون محافظ الشرقية كلمة في سجل زيارات المستشفى أشاد فيها بالبرامج العلاجية والتأهيلية التي تقدمها المستشفي للمرضي للعودة لحياتهم الطبيعيه والاجتماعية وعلى هامش الإحتفاليه قام محافظ الشرقية بتسليم كأس الدورة الرياضية للمتعافين بالمستشفي للفريق الفائز، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة في تعديل السلوك وبناء الشخصية .

كما شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية لعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفي بمنحهم شهادات تقديرا لأدائهم المتميز ودورهم في مساعده المرضي علي التعافي والعوده الي الحياو بشكل طبيعي.