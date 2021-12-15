اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:15 م
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محافظ الدقهلية يكرم طالبة قامت بتسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة استمرت 10 ساعات

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:55 م
محافظ الدقهلية يكرم طالبة قامت بتسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة استمرت 10 ساعات التكريم
الدقهلية شريف الديب

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كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،  اليوم الاربعاء الطالبة هاجر سعد السعيد بالفرقة الثالثة بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة ، والتي  قامت بتسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة ،  استمرت عشرة ساعات وهي إبنة قرية ميت طاهر  مركز منية النصر بالدقهلية ،  وقد استقبلها محافظ الدقهلية ووالديها بمكتبه بديوان عام المحافظة وقد منحها " مختار" 
 
شهادة تقدير وميدالية المحافظة لتميزها وتفوقها مؤكدا ان الدقهلية دائما في المقدمة انجبت ومازالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في كافة المجالات العلمية والادبية والفكرية والثقافية والدينية واضاف ان ابناء الدقهلية دائما يحققون المراكز الاولي في الشهادات العامة والازهرية
 
واشار " مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم كل أوجه الرعاية والدعم للموهوبين والمتميزين في كافة المجالات ووجه "محافظ الدقهلية" الشكر والتقدير  لاسرة الطالبة علي جهودهم التي اسفرت عن تلك الصورة المشرفه لابنتهم  لتحقق التفوق والتميز.

الدقهليه

محافظ الدقهليه

طالبة تسمع القران فى 10 ساعات

مركز منية النصر

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