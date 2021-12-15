محافظ أسوان يحيل واقعة حادث تصادم طالبة العقاد للنيابة عقب مصرعها

أسوان – عبد الله صلاح

أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن خالص عزائه لأسرة الطالبة منار أشرف محمد 18 سنة من محافظة قنا والتي توفت أمس أمام إستاد أسوان الرياضى بعد تعرضها لحادث مرورى من إحدى سيارات النقل الثقيل بطريق مدخل حى العقاد ، متمنياً أن يتغمدها الله بفسيح جناته ولأسرتها الصبر والسلوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أنه تم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق والتي ستقوم بأتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخطأ طبقاً لسيادة القانون والتحقيقات التي ستتم في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال وضع الحواجز والإرشادات الفوسفورية لتحذير المواطنين من الإقتراب من المعدات والتشوينات.

وفى نفس السياق أمر محافظ أسوان بتكثيف التواجد المرورى و تركيب المطبات لطريق مدخل العقاد حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.