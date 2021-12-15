مجلس كلية الآثار بجامعة القاهرة يجتمع الأربعاء لبحث استعدادات الامتحانات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن مجلس الكلية سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لبحث استعدادات الكلية لتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من حيث موعد الانطلاق وتجهيزات اللجان والكنترولات والمراقبين ووضع الامتحانات بصورة كاملة.

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه من المتوقع ان تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 15 يناير، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال عقد الامتحانات من حيث التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات بين الطلاب لمنع التزاحم ومنع انتشار فيروس كورونا .

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن سيتم التشديد على تقديم شهادة التطعيم الخاصة بالحصول على لقاح فيروس كورونا أثناء دخول امتحانات نهاية العام تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.