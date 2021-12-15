مباحثات روسية أمريكية فى موسكو حول "الضمانات الأمنية" وملف أوكرانيا

وكالات الأنباء

يجرى مسؤولون روس مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين اليوم الأربعاءن فى موسكو، بخصوص الطلب الروسى حول مسألة "الضمانات الأمنية" وملف أوكرانيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووصلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية كارين دونفريد إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف.

كما انضم للاجتماع سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة نوفوستي عن أمله في أن تبدي الولايات المتحدة اهتماما عمليا بفكرة موسكو الخاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية.

وأضاف أنه خلال لقاءاته مع دونفريد، سيعرض الجانب الروسي "منطق وخصوصيات الفكرة الروسية للضمانات الأمنية".

وفي سياق متصل، قال مصدر في الإدارة الرئاسية الروسية، إن دونفريد ستلتقي اليوم ديمتري كوزاك، نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية.

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن، الاسبوع الماضي محادثات خلف أبواب مغلقة عبر تقنية الفيديو، والتي استمرت ساعتين.

وأعقب تلك المباحثات بيان للبيت الأبيض جاء فيه أن بايدن أعرب في المحادثة عن قلقه بشأن الوضع حول أوكرانيا، ودعا إلى تسوية دبلوماسية.

بالمقابل أبلغ بوتين نظيره الأمريكي عن عدم امتثال أوكرانيا لاتفاقيات مينسك وتخريب الاتفاقات، وأشار أيضا إلى أن الناتو هو الذي يقوم بمحاولات خطيرة وبناء إمكاناته العسكرية على الحدود الروسية، ونشر الأسلحة الهجومية في أوكرانيا.

ولاحقا أعلن بايدن أنه يتم التحضير لاجتماع للولايات المتحدة وقيادة دول الناتو مع روسيا. حيث سيتم الإعلان عن اجتماع رفيع المستوى للولايات المتحدة وأربعة على الأقل من حلفاء الناتو الرئيسيين مع روسيا لمناقشة مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو واتخاذ إجراءات لتقليل التوترات على الجانب الشرقي من الحلف.