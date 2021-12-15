ما هى منصة التعاون التنسيقى المشترك للاستثمار فى رأس المال البشرى

كتب محمد أسعد

قبل أيام أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، منصة التعاون التنسيقى المشترك، تحت عنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل التنمية المستدامة"، فما الهدف من هذه المنصة؟

تهدف المنصة إلى عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشرى، حيث إن الاستثمار في رأس المال البشري من أهم أولويات الدولة، بهدف بناء الكوادر وتنمية القدرات وإعداد أجيال من القادة والشباب القادر على قيادة خطط التنمية في المستقبل، كما أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تستهدف عرض الجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتطوير الموارد البشرية وإعداد قادة المستقبل بأعلى مستويات التدريب والتأهيل، وذلك بهدف فتح مجالات الشراكات مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالدعم الفني والتدريب.

وتحرص وزارة التعاون الدولى على دمج مكون التعاون الفنى والتدريب والارتقاء بالموارد البشرية ضمن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف تحفيز بناء القدرات والكوادر الشابة، ودعم رؤية الدولة للاستثمار فى رأس المال البشرى، كما أنه مع الجانب الصينى تم تنفيذ أكثر من 1100 برنامجًا تدريبيًا على مدار الأربعة سنوات الماضية استفاد منها أكثر من 4000 موظف ومسئول حكومى، إلى جانب 25 برنامجًا متخصصًا في مجالات تمثل أولوية للدولة استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية، وخلال 2021 تم تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بسبب جائحة كورونا شارك فيها 210 مسئولا.