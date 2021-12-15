اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:06 م
أكرم القصاص
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ما موقف الموظفين بعد تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات؟.. صندوق مكافحة الإدمان يجيب

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:35 م
ما موقف الموظفين بعد تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات؟.. صندوق مكافحة الإدمان يجيب الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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جدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدعوة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023 " لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة فى المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أن من يتقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات سيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا، وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان طالما أن الموظف تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له.
 
وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي و مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أن أى موظف لديه مشكلة مع تعاطى المخدرات عليه التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن 16023" مجانا وفى سرية تامة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركزا علاجيا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، كما أنه بعد تطبيق القانون من حق الموظف التقدم أيضا للعلاج دون أى مسائلة قانونية، طالما أنه تقدم من تلقاء نفسه  للعلاج قبل نزول حملات الكشف الى مكان عمله و خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي ومن دون ذلك سيتم فصله في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات.

صندوق مكافحة الإدمان

قانون فصل متعاطي المخدرات

علاج مرضى الإدمان

التضامن

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