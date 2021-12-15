اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:33 م
أكرم القصاص
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ليبيا والأمم المتحدة يشددان على ضرورة حماية نزاهة واستقلالية القضاء

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:14 م
ليبيا والأمم المتحدة يشددان على ضرورة حماية نزاهة واستقلالية القضاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز
أ ش أ

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شددت وزارة العدل الليبية والأمم المتحدة على أهمية حماية نزاهة واستقلالية القضاء الليبي.


وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في تغريدة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، عقب لقائها وزيرة العدل حليمة إبراهيم بالعاصمة الليبية (طرابلس).

 

وقالت وليامز - في التغريدة التى نشرتها على حسابها الرسمي بموقع (تويتر) - التقيت بوزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وأثنيتُ على جهودها في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون، وشددنا سوياً على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء.


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