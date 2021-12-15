لماذا تعتبر المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى HIV ؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم إن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التى تؤثر علي بطانه الجهاز التناسلي وانخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تهتم بالحالة الصحية للام والجنين طول فترة الحمل ولمدة 42 يوم بعد الولادة مجانًا.

وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات تتضمن الكشف والتحاليل بالمجان، كما توفر المبادرة الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وتقديم مبادرة صحة الأم والجنين خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات كما تقديم خدمات قياس الطول والوزن و تقدم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، بالإضافة إلى تحليل للكشف عن الالتهاب الكبدى B، بالإضافة إلى تقدم المبادرة خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.