اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:17 م
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لماذا تعتبر المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى HIV ؟ الصحة تجيب

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:07 م
لماذا تعتبر المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى HIV ؟ الصحة تجيب وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم إن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التى تؤثر علي بطانه الجهاز التناسلي وانخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تهتم بالحالة الصحية للام والجنين طول فترة الحمل ولمدة 42 يوم بعد الولادة مجانًا.
 
وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات تتضمن الكشف والتحاليل بالمجان، كما توفر المبادرة الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وتقديم مبادرة صحة الأم والجنين خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات كما تقديم خدمات قياس الطول والوزن و تقدم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، بالإضافة إلى تحليل للكشف عن الالتهاب الكبدى B، بالإضافة إلى تقدم المبادرة خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.
 
المرأة الحامل اكثر عرضة لفيروس كورونا
المرأة الحامل اكثر عرضة لفيروس كورونا

 


الصحة

صحة الام والجنين

نقص المناعة البشرى

الزهرى

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