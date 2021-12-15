لص السيارات بمنطقة السلام بالقاهرة: "بنقطعها فى القليوبية ونبيعها خردة"

كتب 6... محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

اعترف لص بسرقته للسيارات في منطقة السلام، حيث يرصد السيارات المتوقفة في الأماكن النائية بالقاهرة ويسرقها من خلال المفتاح المصطنع، وأضاف المتهم في اعترافاته أنه دأب على بيع المسروقات لشخص آخر مقيم في محافظة القليوبية، بهدف تقطيعها وبيعها خردة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال شروعه فى سرقة إحدى السيارات.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وإعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط إحدى السيارات ، وأقر بقيامه بالتصرف فى باقى السيارات بالبيع لعميليه ("سيئى النية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطهما وبحوزتهما أدوات التقطيع.