كويكب يمر قرب الأرض غدا ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه بالغلاف الجوى.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

يمر كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية يوم غد، الخميس 16 ديسمبر 2021 يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 أمتار يتحرك بسرعة 10.4 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة ( 08:10 صباحا بتوقيت جرينتش) وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الكويكب صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية ولن يكون مرئي للعين المجردة عند اقترابة، ولو افترضنا انه في مسار اصطدام ، فسيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

تشير التقديرات لوجود مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 XC6 ، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

جدير بالذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة ، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.