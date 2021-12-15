اليوم السابع
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ضمن اليوبيل الفضى..

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور .. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:29 ص
كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور .. صور كلية الفنون الجميلة تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تنظيم فعاليات ورشة الزجاج المصهور Fused glass، وذلك ضمن فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وذلك لدعم وتطوير مستوى طلبة الكلية خلال الورشة.

وتم تنظيم تلك الورشة بالكلية خلال 5 أيام، بإشراف ودعم من الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والوكلاء بالكلية، حيث قدم تفاصيل ودعم الطلبة بورشة الزجاج المصهور Fused glass، الدكتور سمير عبد الرازق الشعراوي المدرس بقسم التصوير.

كما شهدت الكلية عقد محاضرة لرئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي، حول تاريخ كليات الفنون وأهمية دعمهما وتطوير الدراسة داخلها لخدمة كل الطلبة على مر العصور، لما لها من دور هام فى رفع شأن الفنون فى العالم العربي، حيث تم عقد المحاضرة داخل قسم الديكور بالكلية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ودعم وتوجيه الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والوكلاء بالكلية، وقدمها لأستاذة الكلية ضمن فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، كل من الدكتور قاسم مؤنس أستاذ فنون المسرح وعميد كلية الفنون والتصميم السابق - جامعة بغداد، والدكتور محمد حسني الحاج أستاذ التخطيط العمراني ورئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي.

وكان قد شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات احتفالية كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على إنشائها، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه فقرات فنية متنوعة مثل فقرة فن الكف والتحطيب والتنورة والفنون الشعبية وفقرات غنائية، وسط تفاعل الحضور في جو من البهجة والفرحةن وعقب انتهاء الفقرات الفنية افتتح رئيس الجامعة، يرافقه عميد الكلية، معرض الفن التشكيلي الواقعي الخاص بكلية فنون جميلة الأقصر، والذي يشارك فيه 120 فنانا من أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكلية والسابقين وبعض خريجي الكلية المتميزين، وبعض الطلاب المتميزين، واستمع رئيس الجامعة وضيوف الحفل لشرح من الدكتور أيمن قدري، قومسير المعرض حول الاعمال الفنية المشاركة.

الكلية تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور Fused glass
الكلية تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور Fused glass

 

جانب من فعاليات ورشة الزجاج المصهور
جانب من فعاليات ورشة الزجاج المصهور

 

طالبات الكلية خلال فعاليات ورشة الزجاج المصهور
طالبات الكلية خلال فعاليات ورشة الزجاج المصهور

 

فعاليات ورشة الزجاج المصهور Fused glass
فعاليات ورشة الزجاج المصهور Fused glass

 

كلية الفنون الجميلة تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور
كلية الفنون الجميلة تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور

 


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