قمة الرياض: أمن دول مجلس التعاون الخليجى كل لا يتجزأ

رسالة الرياض ـ إيمان حنا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن القمة الخليجية الـ42 التي عقدت أمس الثلاثاء في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، بحثت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على أن القمة أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، مضيفا أن القمة أكدت أن استمرار سلوك الحوثي العدائي يمثل تهديداً للاستقرار الدولي.

كما شدد البيان على أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع الملف النووي، مشيراً إلى أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات دولية مع إيران، وأشادت القمة بالجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة دعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

في موازاة ذلك، دعم بيان القمة الخليجية جهود الموفد الأممي للتوصل لحل سياسي لأزمة اليمن.

كما أكد على أهمية وسيادة وحدة الأراضي العراقية وإدانة محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي، ومطالبة لبنان بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية، والحرص على مصالح الشعب الليبي واستقراره، ودعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل.