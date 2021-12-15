اليوم السابع
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فيديو.. روسيا تكشف عن أحدث نموذج لـ"الصياد" الطائرة الهجومية بدون طيار

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:25 ص
فيديو.. روسيا تكشف عن أحدث نموذج لـ"الصياد" الطائرة الهجومية بدون طيار طائرة روسية -ارشيفية
كتب أحمد علوى

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كشفت "مصنع سيبيريا للطيران" عن أحدث نموذج للطائرة الهجومية بدون طيار "أخوتنيك إس-70" (الصياد).

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، صرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، الثلاثاء، أن الاستعدادات جارية لاختبار أول رحلة للطائرة بدون طيار.

وعرض مجمع صناعة الطائرات، التابعة للشركة الحكومية "روستيخ" لأول مرة الطائرة بدون طيار "أخوتنيك إس-70" مزودة بفوهة نفاثة مسطحة.

وتتميز هذه الطائرة الجديدة بشكلها وبفوهة المحرك المسطحة، ما يجعل من الصعب اكتشافها من قبل الرادارات.

 

 


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