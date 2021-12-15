فوز طلاب جامعة القاهرة بالمراكز الأولى بدورة الشهيد الرفاعى 49 للجامعات

كتب محمد صبحى

فاز طُلاب جامعة القاهرة بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية في النسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي ، والتي أُقيمت ضمن الموسم الرياضي الجامعي الجديد 2021/2022، بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وبالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الرياضة من متطلبات الروح والعقل، وتساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية داخل نفوس طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان، حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي وبناء جيل سليم في مختلف الجوانب البدنية والفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

وقد فازت جامعة القاهرة في النسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي بالمراكز الأولى في السباحة بكل من 100 متر فراشة طالبات، و50 مترا زعانف طلبة، و50 مترا مزدوجة طلبة، و4*100 متر مونوميكس طلبة، وفازت بالمركز الثانِي في كل من 50 مترا مونو طالبات، و50 مترا مزدوجة طالبات، و50 مترا مزدوجة طلبة، وفي مسابقة الدراجات فازت الجامعة بالمركز الأول في كل من محترفين فردي ومحترفين فرق ومحترفين طالبات فردي، وبالمركز الثانِ في محترفين طلبة فردي، وبالمركز الثالث في هواة طلبة فردي.

وحصدت الجامعة في الجمباز المراكز الأولى في طلبة عام، وطالبات عام، وجهاز الحصان طالبات فردي، والمركز الثانِ في جهاز أرضي طالبات فردي، والمركز الثالث في جهاز الحصان طالبات فردي، كما فازت في مسابقات التنس أرضي بالمركز الأول طالبات، والمركز الثالث فردي طالبات.

وفي الرماية، فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في كل من عام وبندقية طالبات، وبالمركز الثالث في كل من مسدس طلبة ومسدس طالبات، كما فازت الجامعة في مسابقة السلاح SABRE طالبات بالمركزين الأول والثالث، وجاءت في المركز الثانِي في كل من مسابقة السلاح Foil فرق طلبة، ومسابقة السلاح EBEE طلبة.

كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في ألعاب القوى عامة، حيث فازت في ألعاب القوى لمتحدي الإعاقة طالبات بالمركزين الأول والثانِ في (جُلٌة)، والمركز الثانِ في (قرص)، والمركز الثالث في كل من (رمح) و(وثب طويل)،و الثالث في كل من 100 متر و200 متر، وفيما يتعلق بألعاب القوى لمتحدي الإعاقة طلبة فازت بالمركزين الأول والثانِي في مسابقة 200 متر، والمركز الثانِي في 100 متر، كما فازت في ألعاب القوى أسوياء بالمركز الأول في مشي 10 كم طلبة، والمركز الثالث في 200 متر طالبات.