غلق 11 محلا وصيدليتين وتحرير 28 محضر مخالفة فى حملة مكبرة شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية ،حملة مكبرة لمراقبة وضبط الأسواق بنطاق حى المنتزه أول ، أسفرت عن تحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية، وغلق 11 محل وصيدليتين، وتحرير 28 محضر مخالفة مختلفة، والتحفظ على 20 حالة إشغال

وذلك بناءا على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات ضبط ومراقبة الأسواق، والتفتيش على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين،

وقد شن حى المنتزه أول اليوم حملة مكبرة ضمن المخطط الشهرى، برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وبتواجد جمال جابر سكرتير عام الحى والإدارات الداخلية المعنية، وبالتعاون مع بعض الجهات الخارجية: مديرية الشئون الصحية، التفتيش الصيدلى، الطب البيطرى، الأمن الصناعى، القوى العاملة، حماية المستهلك، التموين، شركة مياه الشرب والصرف الصحى واالرصد البيئى بالمحافظة،وجابت الحملة شوارع : ش مسجد السلام أرض المحمرة ، خليل حماده ، جلال حماد ، جمال عبد الناصر

وقد أسفرت عن تحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية مابين مخالفات إشغال طريق وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ،وغلق 11 محل لعدم وجود ترخيص وتحرير ٥ محاضر لعدم وجود شهادة صحية و6 لعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية و10 محاضر تموين و5 رصد بيئى و7 إنذارات سلامة وصحة مهنية و9 إنذارات قوى عاملة، كما تم غلق 2 صيدلية لعدم وجود صيدلى وتحرير محضرين مخالفات لأخرتين بمعرفة التفتيش الصيدلى، بالإضافة لإعدام 5 رغيف حواوشى تالف والتحفظ على عينات سجق وكبدة ولحوم وشاورمة وزيت مغلى بمعرفة الشئون الصحية للكشف عنها والتأكد من صلاحيتها

وفى سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات والكتل الخرسانية والكاوتش وتحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات والتحفظ على العديد من حالات الإشغال المتنوعة