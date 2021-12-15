علاجات منزلية لعينيك تحفظها من الأتربة والعواصف فى الشتاء

مروة هريدى

قد تؤدى الأتربة التى تحملها الرياح الموسمية فى فصل الشتاء إلى تأثير ضار على عينيك يصل إلى الانتفاخ والاحمرار والتهيج والألم، وهى من المشكلات الشائعة التي إذا تركت دون علاج أو لم يلحظها أحد لفترة طويلة يمكن أن تتحول إلى مصدر قلق، فى خلال تقرير التالى نتحدث عن بعض الطرق المنزلية التي يمكنك تجربتها للراحة من مشاكل العيون، وفقا لما نشر من موقع تايمز أوف إينديا.