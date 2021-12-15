عدة محافظات سورية تحظر الدخول إلى المؤسسات العامة دون لقاح ضد كورونا

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أصدرت 3 محافظات سورية تعاميم بمنع دخول المراجعين إلى المؤسسات العامة لغير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا وذلك بدءا من مطلع العام القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وبعد تعميم مماثل أصدرته وزارة الداخلية قبل أيام، أصدرت محافظات ريف دمشق، وحماة، ودرعا، تعاميم تقضي بمنع دخول المراجعين إلى الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والهيئات والمصارف ومجالس المدن والبلديات، من دون وثيقة أخذ لقاح.

وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت في 12 من الجارى تعميما بمنع دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية بدءا من مطلع العام القادم.

يذكرأن، أعلنت السلطات السورية عن السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها وفق إجراءات صحية معينة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في تعميم أصدرته إنه "اعتبارا من 13-12-2021 يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولا أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.