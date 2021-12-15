طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات ودافئ فى الكويت

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والقصيم.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وكذلك البحر الأحمر ومنطقة تبوك.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية /15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 23:34 والجزر الأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:27 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأربعاء دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 30 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبروده إلى بارد و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى